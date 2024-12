Voetballer betrokken in zeer zwaar verkeersongeval

De 34-jarige Michail Antonio voetballer is zaterdag betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval. De spits van West Ham United is ondertussen wel stabiel.

De Ferrari van Michail Antonio zag er heel erg slecht uit en dus werd hier en daar voor het ergste gevreesd. Toch zou de speler ondertussen stabiel zijn. Een opsteker voor de hele West Ham-familie toch wel.

Michail Antonio was been involved in a serious car crash in Essex near London and got airlifted to hospital. Terrible news, hoping for the best 🤞🏼 pic.twitter.com/sI1uIvah3o — Hon Momboi Limo (@GIDEONC40198500) December 8, 2024

"De club kan bevestigen dat spits Michail Antonio vandaag betrokken was in een auto-ongeval. Onze gedachten gaan uit naar Michail, zijn familie en zijn vrienden", klonk het eerst bij The Hammers.

Een tijdje later kwam West Ham United met een nieuw statement. "West Ham United kan bevestigen dat Michail Antonio in stabiele toestand verkeert na een verkeersongeval vanmiddag in de regio Essex."

"Michail is bij bewustzijn, kan communiceren en staat momenteel onder nauwlettend toezicht in een ziekenhuis in het centrum van Londen. In deze moeilijke tijd vragen wij iedereen vriendelijk om de privacy van Michail en zijn familie te respecteren."

We wensen Michail Antonio alvast veel beterschap en een snelle revalidatie. Over de precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog geen details bekend, maar die zullen de komende uren en dagen zeker komen.