Tijdstraf zindert na: cynische Max Verstappen vloekt op stewards en komt dan met geniale uitleg

Max Verstappen raakte in de Grote Prijs van Abu Dhabi nooit helemaal vooraan in de race. Eigenlijk was zijn race in de eerste bochten al zo goed als gereden. Achteraf was er wel heel wat te doen over de zaak.

Verstappen mocht pas op de derde startrij vertrekken, maar kwam wel met een héél goede start. En dus kwam hij meteen voorin postvatten, al liep het in zijn inhaalrace meteen vrij hard mis. Straf van tien seconden Hij botste tegen Oscar Piastri, waardoor beide rijders meteen heel wat plekken verloren. Verstappen zelf kreeg bovendien ook een straf van liefst tien seconden voor de aanrijding en daar was de Nederlander het niet mee eens. "Tien seconden? Waarom geven ze me geen twintig seconden? Wat een idioten", vloekte hij op de boordradio tegenover zijn team op de stewards van dienst tijdens de Grote Prijs van Abu Dhabi. Vaderschapsverlof op komst? Na de race werd Verstappen nog meer gevraagd over het incident. Hij wilde zich wel excuseren aan Piastri, omdat ook diens race verknald was door de botsing. Toch vond Verstappen niet dat een straf van tien seconden gerechtvaardigd was. Bovendien heeft Verstappen door de straf nu al acht strafpunten op zijn tourkaart staan. Wie binnen een jaar aan twaalf strafpunten komt, moet een race aan de kant zitten. "Misschien moet ik het zo plannen dat ik een race mis als de baby geboren zal worden", kon er een cynisch lachje af.