Pech voor Hamilton en Leclerc - wat ging er mis in de kwalificatie en wie profiteerde?

In Abu Dhabi leggen we dit weekend het Formule 1-seizoen neer. Max Verstappen was er tot op heden al jaren heer en meester, maar dit jaar lijkt het er iets moeilijker te gaan. En er zijn nog een aantal belangrijke zaken om te bekijken.

Max Verstappen won de voorbije vier jaar de Grote Prijs van Abu Dhabi. Telkens mocht hij er ook vanop de pole starten. Anno 2024 mag hij dat echter niet doen, al domineerde hij wel lange tijd de kwalificaties. McLaren op 1 en 2 Ondanks een foutje in de laatste bocht had hij lange tijd de beste tijd. In het absolute slot gingen er echter nog wat rijders sneller dan de Nederlander en zo deed McLaren een geweldige zaak in de strijd om het constructeursklassement. Lando Norris mag uiteindelijk op de pole starten in Abu Dhabi zondag. Met Oscar Piastri staat er nog een tweede McLaren op de eerste startrij. Max Verstappen werd uiteindelijk slechts vijfde en heeft een inhaalrace voor de boeg. Pech voor Hamilton Ferrari had een mindere dag. Carlos Sainz werd dan wel derde, maar Charles Leclerc haalde Q3 niet omdat een snelle ronde van hem geschrapt werd omdat hij over de witte lijn reed. Daardoor werd hij pas veertiende. Bovendien waren er nog wat straffen voor hem door nieuwe onderdelen, waardoor hij helemaal achteraan zal starten. Lewis Hamilton kon door een paaltje Q1 niet overleven, Hulkenberg was op P4 de grote verrassing.