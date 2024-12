Opmerkelijke statistiek en nakend einde? Verschil tussen Verstappen en Perez is immens

Zien we Sergio Perez volgend jaar nog in de Formule 1? En zoja: is dat nog bij Red Bull? Helemaal zeker is dat al eventjes niet meer, na een erg teleurstellend seizoen. De kloof met Max Verstappen is ook dit seizoen heel groot.

De voorbije weken gonste het al van de geruchten over een mogelijk einde van het huwelijk tussen Perez en Red Bull. Het leek er zelfs even op dat de Mexicaan het seizoen zelfs niet zou uitdoen, maar dat gebeurde dus wel. In Abu Dhabi strijdt Perez mogelijk wel voor zijn zitje. Red Bull-teambaas Christian Horner wilde nog niet te veel zeggen over de zaak. Ondanks een vroege contractverlenging in juni, lijkt het erop dat de Mexicaan zondag mogelijk voor het laatst een race zal rijden. Bijzonder groot verschil met Verstappen "Het is voor het team ook moeilijk, maar we blijven hard werken om hem te helpen. We gaan door tot de laatste race van het seizoen, waar hij hopelijk een goed resultaat kan behalen", aldus Horner. Na het seizoen zou er dan gesproken worden. Ondertussen is wel duidelijk dat de kloof tussen Sergio Perez en Max Verstappen ook dit seizoen bijzonder groot is. Er werd een vergelijking gemaakt van de voorbije vier seizoenen en dan valt op dat Verstappen gemiddeld genomen ongeveer dubbel zoveel punten pakte. Zo is het verschil tussen beiden over de voorbije vier seizoenen 230,4 punten. Perez zelf pakte 233 punten in die vier seizoenen gemiddeld.