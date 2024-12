Lando Norris wint in Abu Dhabi en stelt zo wereldtitel veilig

Het seizoen in de Formule 1 zit erop. De Grote Prijs van Abu Dhabi gaf nog eens wat spektakel en tijdstraffen, maar de winnaar reed wel meteen weg bij de start.

Lando Norris heeft zijn polepositie weten te verzilveren in Abu Dhabi. Hij reed meteen weg bij de start, terwijl achter hem ploegmaat Oscar Piastri in aanraking kwam met Max Verstappen.

Norris wint, McLaren wordt wereldkampioen

De Nederlander kreeg daarvoor een tijdstraf van tien seconden, waardoor hij meteen al de zege mocht gaan vergeten. Ook Piastri raakte door de botsing in het achterveld terecht.

Charles Leclerc reed ondertussen in één ronde van 19 naar 6 in de race en kwam nog opzetten helemaal voorin, maar verder dan een derde plaats zou hij niet raken.

Hamilton knap vierde

Teamgenoot Carlos Sainz werd tweede en pakte zo ook nog aardig wat punten voor Ferrari, maar door de zege van Norris is het alsnog McLaren dat de eindzege wist te pakken in het constructeursklassement.

Lewis Hamilton reed in zijn laatste race naar een knappe vierde plaats, Max Verstappen werd pas zesde. Aan zijn wereldtitel veranderde dat uiteraard niets. En Perez? Die moest andermaal vroeg opgeven, want hij had opnieuw zijn deel van de pech in een turbulente eerste ronde.