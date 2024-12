Lando Norris reageert na knappe zege in Abu Dhabi en heeft pittige waarschuwing voor Max Verstappen

Het seizoen in de Formule 1 zit erop. De Grote Prijs van Abu Dhabi gaf nog eens wat spektakel en tijdstraffen, maar de winnaar reed wel meteen weg bij de start. En Norris heeft heel wat te vertellen over zijn zege én ook al over volgend seizoen.

Lando Norris heeft zijn polepositie weten te verzilveren in Abu Dhabi. Hij reed meteen weg bij de start, terwijl achter hem ploegmaat Oscar Piastri in aanraking kwam met Max Verstappen. McLaren wereldkampioen bij constructeurs = feest Enkel Carlos Sainz kwam nog enigszins in de buurt van Norris, maar de zege van de rijder kwam nooit in het gedrang. McLaren werd op die manier wereldkampioen bij de constructeurs. En Norris zelf werd tweede in de WK-eindstand. Reden genoeg voor een feestje dus bij Norris & co? "Het voelt geweldig. Niet voor mezelf, maar voor het hele team. Het team heeft zo hard gewerkt en komt van ver." Norris volgend jaar wereldkampioen? "Het was een moeilijk jaar, maar na 26 jaar de titel pakken, is heel speciaal. Zak Brown en ik gaan stevig feesten, dus daar kijk ik al naar uit", aldus Lando Norris volgens Sporza in zijn interview achteraf. Daarna zal het geweer van schouder veranderd worden richting volgend seizoen: "Wereldkampioen volgend jaar? Dat is mijn doel. Ik heb mijn fouten gemaakt dit jaar en ik heb veel geleerd - ook van Max Verstappen. Ik sta te popelen."