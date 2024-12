Knotsgekke Race in Sao Paulo: geen punten voor Vandoorne, winnaar komt van ... laatste plaats

Stoffel Vandoorne eindigde half juli het seizoen in de Formule E op een tiende plaats met 61 punten. Niet slecht, maar ook niet super nadat hij eerder al streed voor het allerhoogste.

Na twee jaar kwam er een einde aan zijn verbintenis bij DS Penske. Vandoorne stapte deze zomer over naar Maserati. Dit weekend kwam hij in actie in de eerste race van het seizoen in het Braziliaanse Sao Paulo.

📻 'LAST TO FIRST, COME ON!'



The moment @MitchEvans_ crossed the line to win the #SaoPauloEPrix after a monster climb through the grid! pic.twitter.com/qfOBEL8z55