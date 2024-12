Jong talent met wereldtitel naar Formule 1

Gabriel Bortoleto maakt volgend jaar zijn langverwachte Formule 1-debuut bij Sauber. Hij zal naast de ervaren Nico Hülkenberg komen te rijden. Ondertussen heeft hij zich wel gekroond tot wereldkampioen in de Formule 2.

Gabriel Bortoleto stond al geruime tijd op de radar van Audi. Het was aanvankelijk de bedoeling om de 20-jarige Braziliaan pas in 2026 bij het team te integreren.

Formule 1 volgend seizoen

"Het was altijd de bedoeling om met Gabriel samen te werken. De vraag was alleen wanneer", legde Binotto een paar weken geleden nog.

Voor Bortoleto kwam de kans op een F1-debuut op een verrassende manier tot stand. Na een moeizame seizoensstart in de Formule 2 leek een overstap naar de Formule 1 nog ver weg. Maar naarmate het seizoen vorderde, begon Bortoleto toch zijn vorm te vinden.

Bortoleto wereldkampioen in Formule 2

“De start van mijn seizoen was niet gemakkelijk", blikt Bortoleto terug. "We hebben zelfs overwogen om nog een jaar in Formule 2 te blijven."

De Braziliaan kijkt uit naar de samenwerking met Sauber, dat in 2026 officieel omgevormd zal worden tot het fabrieksteam van Audi. En dat kan hij nu ook doen als wereldkampioen. Een tweede plaats in Abu Dhabi was voldoende om Hadjar af te houden. Hij volgt zo onder meer Piastri, Leclerc en Schumacher op de erelijst op.