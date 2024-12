Jean-Marie Dedecker trekt hard van leer na politieke plannen in nasleep ongeval Tom Waes

Op dezelfde avond dat Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) een eindejaarscampagne tegen rijden onder invloed lanceerde, veroorzaakte Tom Waes een zwaar verkeersongeval. En dus willen ze binnen de politiek nog wat verder gaan.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde betreurt het voorval en vreest dat het gedrag van Waes kan bijdragen aan verkeerde voorbeelden. "Mensen kijken naar hem op, maar dit gedrag kan levensgevaarlijke gevolgen hebben", aldus een woordvoerder eerder.

Dedecker komt met duidelijk oordeel

Ondertussen is ook binnen de politiek meteen de nodige heisa ontstaan. Zo heeft Vooruit opnieuw gepleit voor een nultolerantie binnen de nieuwe federale besprekingen. Al is niet iedereen daar van te spreken.

Jean-Marie Dedecker heeft zich laatdunkend uitgelaten over het voorstel. “Als iemand met zijn zatte botten ergens tegen rijdt, en het is een BV, dan willen we meteen de wetten veranderen", klonk het in Villa Politica.

Nultolerantie geen goed idee

Dedecker is dat soort steekvlampolitiek helemaal beu. Voor hem moet een nultolerantie niet. Hij vergeleek daarbij cijfers van pakweg Polen en Roemenië enerzijds en die van Ierland anderzijds en komt tot de conclusie dat een nultolerantie niet de oplossing is.

Uiteraard wil Dedecker ook niet dat mensen dronken achter het stuur kruipen: "Je moet feitelijk zeggen: ik heb eentje gedronken, ik ga niet rijden. Maar iedereen constant straffen en telkens wetten aanpassen omdat een bekende persoon een fout maakt, is volgens mij geen goed beleid."