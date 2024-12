🎥 Nu is het helemaal over en sluiten: op deze manier neemt Hamilton afscheid van zijn wagen en team

Na twaalf succesvolle seizoenen is er een einde gekomen aan de samenwerking tussen Mercedes en Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen reed in Abu Dhabi zijn laatste race voor het team. Vanaf volgend jaar zal de 39-jarige coureur de kleuren van Ferrari verdedigen.

Lewis Hamilton stapte in 2013 over van McLaren naar Mercedes. Wat volgde, was een ongekende periode van dominantie. “Ik ben vooral heel trots op wat we samen hebben bereikt", zegt Hamilton.

Hamilton bevestigt dat het afscheid niet zonder spanningen verliep. Vooral het moment waarop hij teambaas Toto Wolff informeerde over zijn overstap naar Ferrari, was lastig. “Ik voelde me ongemakkelijk toen ik Toto vertelde dat ik voor Ferrari had gekozen. Een dag later gingen we paintballen, en dat werd best intens."

Einde van een tijdperk

In Abu Dhabi nam hij afscheid door een aantal donuts te rijden met zijn geliefde Mercedes. Hij had ook nog eens mooie woorden over voor zijn team.

"We droomden alleen en geloofden samen. We hebben als een team dingen bereikt die niemand voor mogelijk achtte. Bedankt voor alles", aldus Hamilton volgens Sporza in een reactie na de race.

"Wat begon als een sprong in het duister, eindigde met een stukje geschiedenis. Uit de grond van mijn hart: bedankt. Ik hou van jullie."