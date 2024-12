Vandoorne hoopt op terugkeer naar de top met nieuw team en bijzondere wagen

Met het Formule E-seizoen in volle opgang, staat er voor Stoffel Vandoorne een spannend nieuw hoofdstuk op het programma. De Belgische coureur stapt dit seizoen over naar Maserati, na zijn tijd bij DS Penske.

Met de overstap naar Maserati hoopt Vandoorne zijn potentieel opnieuw te benutten en zijn prestaties uit het verleden voort te zetten. De nieuwe wagen, de GEN3 Evo, biedt bovendien veelbelovende verbeteringen die goed kunnen passen bij zijn rijstijl.

Met de nieuwe GEN3 Evo wagen wordt de Formule E nog competitiever. De auto’s zijn nu in staat om van 0 naar 100 km/u te versnellen in slechts 1,86 seconden, sneller dan een Formule 1-bolide.

Nieuwe wagen

Vandoorne hoopt dat deze nieuwe wagen hem in staat stelt om zich opnieuw bij de top van het klassement te nestelen. Na een seizoen met gemengde resultaten, waarin de dominantie van teams zoals Jaguar en Porsche moeilijk te overtreffen was, is Vandoorne vastbesloten de strijd aan te gaan met de beste.

"De nieuwe wagen en de veranderingen bieden veel mogelijkheden om de concurrentie te verslaan. De fans hebben veel om naar uit te kijken, vooral met de nieuwe attack mode en de vierwielaandrijving die voor veel inhaalacties gaat zorgen", aldus Vandoorne in Sporza.

Hoewel Vandoorne het afgelopen jaar met DS Penske moeite had om het podium te bereiken, blijft hij positief over zijn kans bij Maserati. "Het is mijn eerste race voor Maserati en het is de eerste keer dat we de GEN3 Evo aan de tand voelen," zegt Vandoorne over de race van Sao Paulo.