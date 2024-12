Tesla zet productie van Cybertruck tijdelijk on hold: Is er meer aan de hand?

Tesla heeft recent besloten de productie van de Cybertruck tijdelijk stop te zetten. Hoewel de pauze slechts drie dagen duurt, werpt het vraagtekens op de vraag of de op de Cybertruck gerichte verwachtingen wel gehaald worden.

De eerste beelden van de productieversies gingen viraal, en de persberichten waren vol lof. Toch bleek er weinig solide opvolging te zijn. In 2024 zijn er tot nu toe slechts een bescheiden 40.000 exemplaren van de Cybertruck geproduceerd, wat ver achterblijft bij de oorspronkelijk verwachte aantallen.

Tesla had gehoopt dat de Cybertruck een massaal succes zou worden, mede door de hoge reserveringen. Maar het blijkt dat er meerdere redenen zijn voor de afname in de vraag naar het voertuig.

Een mogelijke oorzaak is de recente uitbreiding van de fabriek, die leidde tot de levering van voertuigen die niet in optimale staat verkeerden. Gebreken, zoals voertuigen bedekt met modder en stof, werden uitgebreid gedeeld op sociale media.

Donald Trump

Een andere mogelijke verklaring ligt bij de verschuivende publieke perceptie van Tesla en Elon Musk. Sinds de herverkiezing van Donald Trump hebben velen moeite met de waarden die Musk steeds vaker uitdraagt, wat mogelijk bijdraagt aan het afnemende vertrouwen in het merk.

Ook het politieke klimaat speelt een rol. De verwijdering van de subsidies voor elektrische voertuigen, die Trump had beloofd, heeft consumenten ontmoedigd om over te stappen op elektrische voertuigen zoals de Cybertruck. Deze subsidies zouden kopers over de streep trekken, maar met de afschaffing ervan is de drempel voor velen nu te hoog.