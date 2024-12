Overheid introduceert nieuw systeem voor bedrijfsauto's

Na maanden heeft de FOD Financiën eindelijk duidelijkheid verschaft voor bedrijfsautorijders die hun auto thuis opladen. De overheid heeft besloten dat werknemers die een vergoeding krijgen voor het opladen van hun bedrijfswagen thuis, niet langer de werkelijke kosten hoeven te bewijzen.

Het nieuwe systeem brengt veel rust voor werknemers die hun bedrijfswagen thuis opladen. Tot nu toe was het berekenen van de werkelijke kosten vaak een administratieve last, zowel voor werknemers als werkgevers.

Er moesten talloze factoren in overweging worden genomen, zoals het dag en nachttarief, energiecontracten, wijzigingen in contracten gedurende het jaar, of het opladen via zonnepanelen of een thuisbatterij. Dit leidde vaak tot verwarring en onnodige complexiteit.

Een vast bedrag

De overheid heeft ervoor gekozen om een vast bedrag per kWh toe te passen, maar alleen onder de voorwaarde dat dit bedrag niet hoger is dan het CREG-tarief. Dit geeft duidelijkheid voor de werkgever, die nu het exacte elektriciteitsverbruik per werknemer moet kunnen bepalen.

De berekende tarieven worden vervolgens gebruikt om het maximumbedrag voor de verbruikte elektriciteit in het komende kwartaal vast te stellen. Dit houdt in dat de vastgestelde bedragen voor augustus, september en oktober het basisbedrag vormen voor het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar.

De werkgever kan ervoor kiezen om de verbruikte elektriciteit terug te betalen zonder rekening te houden met de woonplaats van de werknemer. In dat geval geldt het laagste vastgestelde tarief voor het betrokken kwartaal als referentie.