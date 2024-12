OPGELET: KMI waarschuwt voor harde windstoten en natte dagen door storm Darragh

België krijgt te maken met onstuimig weer door de invloed van storm Darragh. Het KMI voorspelt regen, stevige windstoten en winterse neerslag in de Ardennen.

Vandaag belooft een natte en winderige dag te worden. Het KMI verwacht veel regen met af en toe opklaringen in de voormiddag. Rukwinden halen snelheden van 60 tot 80 kilometer per uur in het binnenland en tot 90 kilometer per uur aan de kust. De temperatuur varieert tussen de 6 en 10 graden.

Voor de provincie West-Vlaanderen is code geel van kracht vanwege de harde wind. "We verwachten rukwinden tot 100 kilometer per uur, vooral aan zee", waarschuwt HLN-weerman David Dehenauw.

Code geel

Code geel blijft geldig tot zaterdagavond 18 uur, terwijl de kustregio tot zondagochtend onder waarschuwing blijft. "Wees voorzichtig, zeker in de buurt van kerstmarkten en grote kerstbomen", benadrukt Dehenauw.

Zondagochtend blijft de bewolking overheersen, met regen of buien in grote delen van het land. In de Ardennen is er kans op smeltende sneeuw. Tegen de middag wordt het geleidelijk droger en verschijnen er opklaringen. De wind blijft krachtig, maar de windstoten nemen later op de dag in intensiteit af tot ongeveer 50 kilometer per uur.

Maandag blijft het overwegend bewolkt, met af en toe lichte regen en temperaturen tussen de 3 en 7 graden. Dinsdag begint regenachtig, maar het wordt later droger. Na enkele dagen van somber en nat weer biedt woensdag perspectief op meer zon.