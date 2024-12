Nederland start maandag met grenscontroles: 'Het grote probleem moet dringend aangepakt worden'

Nederland gaat vanaf maandag grenscontroles invoeren aan de grenzen met Duitsland en België. Een maatregel die vooral gericht is op het tegengaan van illegale migratie.

Minister van Asiel Marjolein Faber is ervan overtuigd dat deze controles noodzakelijk zijn om mensen zonder recht van verblijf buiten te houden. Ondanks bezorgdheid over de beperkte capaciteit om alle grensovergangen te controleren, blijft Faber optimistisch over de effectiviteit van de maatregel.

De controles zullen steekproefsgewijs worden uitgevoerd op alle 840 grensovergangen. Faber benadrukt echter dat er geen vaste controleposten zullen worden ingericht, en dat de grenspolitie met extra bevoegdheden moet kunnen werken om sneller en efficiënter te kunnen opereren.

Tegen illegale migratie

De maatregel is bedoeld om illegale migratie tegen te gaan, een probleem dat de Nederlandse regering al geruime tijd bezighoudt. Faber benadrukt dat er 150 miljoen euro extra beschikbaar is gesteld om de capaciteit van de grenscontrole te vergroten.

Hoewel de minister vertrouwen uitspreekt in de effectiviteit van de maatregel, zijn er zorgen over de impact op het grensverkeer. Meer dan 40 gemeenten in de grensregio hebben kritiek geuit op de ingevoerde grenscontroles en vrezen voor vertragingen en verstoringen in het dagelijks verkeer.

Ondanks de bezorgdheid over de operationele kant van de grenscontroles, blijft Faber optimistisch over het proces. De minister verwacht dat de controlemaatregelen binnen korte tijd het gewenste effect zullen hebben.