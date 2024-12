Marko blijft hoopvol ondanks moeizame vrijdag voor Red Bull

Red Bull Racing kende opnieuw een lastige start van het raceweekend tijdens de vrijdagse trainingen voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Sergio Pérez en Max Verstappen eindigden ver buiten de top tien, wat doet denken aan de problemen in Qatar.

De vrije trainingen in Abu Dhabi brachten opnieuw kopzorgen voor Red Bull Racing. Sergio Pérez noteerde de veertiende tijd, terwijl Max Verstappen bleef steken op P17.

Ondanks de tegenvallende resultaten blijft Helmut Marko gematigd optimistisch. "De problemen zijn ditmaal anders, en als we het om kunnen draaien zoals in Qatar, dan is er nog steeds hoop."

Balansproblemen

Marko wijst op het smalle "window" waarin de Red Bull-auto en de banden optimaal presteren. "De balans is niet goed genoeg, en het is lastig om zowel de voor als achterkant van de auto tegelijk goed te laten werken", aldus de Oostenrijker.

Naast de balansproblemen waren er geluiden over mogelijke ongemakken met de Honda-motor. Marko maakt zich hierover echter weinig zorgen. "De motor is het makkelijkste onderdeel om aan te passen, dat gaat simpelweg via de mapping."

"Het gaat erom of we de situatie opnieuw om kunnen draaien. De problemen lijken hier minder complex dan in Qatar", stelt Marko vast.