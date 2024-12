Jos Verstappen doorbreekt stilte: "Ik zie het allemaal gebeuren, het zal ontploffen"

Jos Verstappen heeft zich dit jaar meerdere keren kritisch uitgelaten over Red Bull-teambaas Christian Horner. Ondanks de controverse rondom zijn uitspraken, heeft de vader van Max Verstappen geen spijt van zijn opmerkingen.

Begin dit jaar gaf Jos openlijk aan dat het team “uit elkaar dreigde te vallen”, waarbij hij vooral teambaas Christian Horner verantwoordelijk hield voor de spanningen binnen de gelederen van Red Bull. Jos verwees daarbij naar het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van Horner, dat uiteindelijk werd afgesloten zonder verdere gevolgen voor de teambaas.

“Er is spanning zolang hij op zijn positie blijft”, zei Jos Verstappen toen over Horner. “Het team loopt het risico uit elkaar te vallen. Zo kan het niet doorgaan. Het zal ontploffen.”

“Wat de teambaas wel of niet uitspookt, heeft wel invloed op alles wat er gaande is rond het team”, benadrukte Verstappen in een interview met De Telegraaf. “Natuurlijk bemoei ik me daar mee. Ik zie het allemaal gebeuren en ik denk wel dat ik in de positie ben om er wat van te zeggen.”

“Marko lijkt ook weer meer zeggenschap te hebben en dat is mijns inziens een goede zaak. Het team groeit nu weer wat meer naar elkaar toe", aldus Jos Verstappen.

Ommekeer dankzij Max Verstappen

“Aan het begin van het seizoen zag Red Bull er nog heel sterk uit, maar Max zei na een paar wedstrijden al dat de auto niet zo goed was als de mensen dachten”, zegt vader Jos. Desondanks heeft Max Verstappen het seizoen afgesloten met zijn vierde wereldtitel, wat volgens Jos uiteindelijk de positieve wending was voor het team.