Hyundai komt met een primeur op de markt: eerste voertuig ter wereld die deze service kan aanbieden

Vloerverwarming is een standaard in veel huizen, maar in de autosector is het een primeur. Hyundai's luxemerk Genesis heeft aangekondigd dat hun nieuwe, ultraluxe elektrische SUV, de GV90, deze technologie zal integreren.

De Genesis GV90 is een elektrische SUV. Deze SUV zal het eerste model zijn dat wordt gebouwd in een gloednieuwe EV-fabriek in Zuid-Korea, goed voor een investering van maar liefst 1,5 miljard euro.

De GV90 wordt gebouwd op het nieuwe eM-platform, een platform dat een groter rijbereik moet bieden dan het huidige E-GMP-platform van Hyundai. Het grote verschil met traditionele luxe SUV's is dat de GV90 niet alleen inspeelt op high-end comfort, maar ook op energie-efficiëntie, iets wat Hyundai met vloerverwarming hoopt te bereiken.

Naast de vloerverwarming zal de Genesis GV90 ook restwarmte van de accu gebruiken om het passagierscompartiment op te warmen.Deze technologie is al gepatenteerd in verschillende landen, waaronder Europa, Japan, China en de VS.

De focus op stralingswarmte past in de bredere trend binnen de elektrische auto-industrie om energie-efficiëntie te verhogen. In de hogere prijsklassen zijn methoden zoals stoelverwarming, verwarmde armsteunen en zelfs knieverwarmers al standaard.

De GV90 wordt een luxueuze vierzitter. De GV90 zal beschikbaar zijn in twee versies, Standard en Exclusive. De wagen wordt uitgerust met een geluidssysteem dat volgens Genesis de ervaring van een concerthal moet evenaren. De lancering van de GV90 in 2026 is dus iets waar autoliefhebbers reikhalzend naar uitkijken.