Christian Horner reflecteert op seizoen Pérez en moet conclusies gaan trekken: "Het werkte niet zoals we gehoopt hadden"

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft opnieuw gereflecteerd op het verloop van het seizoen van Sergio Pérez. Ondanks een vroege contractverlenging in juni, lijkt het erop dat de Mexicaan zondag voor het laatst een race zal rijden.

In juni verlengde Red Bull het contract van Sergio Pérez met twee seizoenen, in de hoop dat het Mexicaanse talent zich na die zekerheid weer optimaal zou kunnen concentreren op zijn prestaties. Teambaas Christian Horner legde uit dat Pérez in de eerste vier races vijf keer op het podium stond, wat hem de kans gaf om zijn contract te verlengen.

"Om zijn gedachten tot rust te brengen en zijn goede vorm vast te houden, besloten we het vroeg te doen. Maar dat heeft duidelijk niet gewerkt," aldus Horner.

"Checo heeft zich altijd als een geweldige teamspeler getoond," zegt Horner. "Hij is een fantastisch persoon en extreem populair in het team. Hij heeft de afgelopen vier jaar keihard gewerkt, belangrijke bijdragen geleverd aan onze constructeurstitels en vijf Grands Prix-overwinningen behaald met onze auto."

Horner erkent dat Pérez zelf waarschijnlijk het meest gefrustreerd is door de achteruitgang in zijn prestaties. "Dit mag duidelijk pijn doen voor hem", zegt de teambaas. "Het is voor het team ook moeilijk, maar we blijven hard werken om hem te helpen. We gaan door tot de laatste race van het seizoen, waar hij hopelijk een goed resultaat kan behalen."

Horner besluit dat er pas na de race in Abu Dhabi een definitief besluit zal worden genomen over de rijdersbezetting van Red Bull voor 2025. "Na het seizoen zullen we gaan zitten en het bespreken", aldus Horner.