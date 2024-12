Antwerpse topadvocaat veroordeeld: rijverbod, boete en verplichte haaranalyse

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft advocaat Omar Souidi veroordeeld tot een rijverbod van zestig dagen en een boete van 2.000 euro voor het veroorzaken van een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Daarnaast moet Souidi een haaranalyse ondergaan om zijn rijgeschiktheid te onderzoeken.

Het ongeval vond plaats op 11 maart 2023, toen Souidi op de Wijnegemsesteenweg in Schilde in een bocht van de weg raakte. Zijn Range Rover botste met hoge snelheid tegen twee geparkeerde voertuigen.

Getuigen meldden dat de advocaat vrijwel direct na het ongeval wegvluchtte. Later verklaarde de vrouw van Souidi dat ze achter het stuur zat.

De politierechtbank veroordeelde Souidi eerder tot een rijverbod van drie maanden en vijftien dagen. Ook kreeg hij een boete van 2000 euro. Souidi ging echter in beroep tegen deze uitspraak, omdat hij vond dat de straf te zwaar was .

In beroep bevestigde de rechter grotendeels de eerdere uitspraak. De rechtbank oordeelde dat Souidi bewust had geprobeerd om te voorkomen dat hulpdiensten zouden worden ingeschakeld. Ook was volgens de rechter duidelijk dat hij zijn snelheid niet had aangepast aan de omstandigheden, wat leidde tot het zware ongeval.

Haaranalyse

Hoewel er geen bewijs is dat Souidi onder invloed van alcohol of drugs was tijdens het incident, meent de rechtbank dat een onderzoek naar zijn rijgeschiktheid noodzakelijk is. Souidi heeft op eigen initiatief bloed en urineonderzoek laten doen, maar de rechtbank vindt dat onvoldoende en eist een haaranalyse. Souidi heeft zich verzet tegen de haaranalyse, volgens de rechtbank “om esthetische redenen”.