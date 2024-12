Strengere regels bij autokeuring kunnen leiden tot sociaal bloedbad: regering wil dringend ingrijpen

In de afgelopen maanden hebben 316 Vlamingen een 'rode kaart' gekregen bij de autokeuring vanwege te hoge uitstoot. De strengere regels die sinds 1 december van kracht zijn, kunnen echter tot sociale problemen leiden, zo vreest de CD&V.

De situatie ontstond toen de Vlaamse regering de deeltjestellertest invoerde om het aantal roetdeeltjes in de uitlaat van voertuigen te meten. Auto's met een te hoge uitstoot zouden een 'rode kaart' krijgen en niet meer mogen rijden totdat de roetfilter in orde is.

Verbeteren van luchtkwaliteit

De regeling is onderdeel van de bredere inspanningen om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren. De roetfilter zorgt ervoor dat 95% tot 99% van de fijnstofdeeltjes wordt gefilterd. Omdat de roetfilters vaak worden gemanipuleerd of niet goed werken, voerde de Vlaamse regering de deeltjestellertest in om fraude op te sporen en te voorkomen.

Volgens de Vlaamse overheid zijn er in de afgelopen maanden 22.662 voertuigen afgekeurd vanwege een te hoge uitstoot van roetdeeltjes, en dat aantal zou kunnen stijgen. Vanaf 1 december zijn de regels nog strenger geworden.

Voertuigen die de keuring niet halen, krijgen een groen keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van drie maanden. Binnen die tijd moeten de noodzakelijke herstellingen plaatsvinden, anders volgt een definitieve 'rode kaart'.

Minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) heeft aangegeven dat ze de deeltjestellertest wil evalueren. De komende tijd zal de regering de gevolgen van de strengere regels onderzoeken en mogelijk aanpassingen maken om te voorkomen dat de maatregel te veel mensen financieel benadeelt.