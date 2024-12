Sergio Pérez blijft strijden voor plek bij Red Bull en geeft waarschuwing richting mogelijke opvolger: "Ik heb nog een contract..."

Sergio Pérez blijft volhouden dat hij volgend seizoen deel uitmaakt van het Red Bull Racing-team in de Formule 1.Ondanks speculaties over zijn toekomst en toenemende druk vanuit het team, wijst de Mexicaanse coureur op zijn contract als bewijs dat hij volgend seizoen in de RB20 zal zitten.

"Er is niets veranderd. Ik heb een contract om volgend jaar voor Red Bull te rijden", benadrukt Pérez. “Ik wil het maximale eruit halen voor het team en laten zien dat we het samen kunnen. Ze hebben mijn contract niet voor niets verlengd.” Toch blijven de uitspraken van Helmut Marko en Christian Horner over de toekomst van de Mexicaan voor onzekerheid zorgen. Marko kondigde aan dat direct na de laatste race van het seizoen een cruciale vergadering plaatsvindt waarin de rijdersopstelling voor 2025 wordt besproken. Liam Lawson Mocht Red Bull besluiten afscheid te nemen van Pérez, dan lijkt Liam Lawson de meest waarschijnlijke opvolger. De Nieuw-Zeelander heeft indruk gemaakt ondanks zijn beperkte ervaring van slechts tien Grand Prix-starts. Pérez is van mening dat het niet verstandig is om een onervaren coureur in zijn positie te plaatsen. “Ik zou niet die jonge coureur willen zijn, als ik eerlijk ben", zegt hij. Hij benadrukt dat mensen de uitdaging niet moeten onderschatten. “Je hebt niet alleen talent nodig, maar ook ervaring en mentale veerkracht om teamgenoot te zijn van een coureur als Max.”