Opgelet: Bedrijfswagens met verbrandingsmotor dreigen in 2025 hogere belastingen te betalen

In 2025 kunnen de belastingen voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor flink stijgen. Dit komt doordat de gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark in België daalt, wat leidt tot hogere belastingen voor vervuilendere auto's.

Steeds meer werknemers in België krijgen een bedrijfswagen. Ongeveer 25% van de werknemers heeft er een. Vooral elektrische wagens zijn aantrekkelijk, omdat ze fiscaal voordelig zijn.

Een bedrijfswagen is niet gratis voor werknemers. Ze moeten belasting betalen op het privégebruik van de wagen, het zogenaamde voordeel van alle aard. Hoe ouder, duurder en vervuilender de auto, hoe hoger de belasting. Het VAA wordt berekend op basis van de prijs, leeftijd en CO2-uitstoot van de wagen.

VAA-tarief

De CO2-uitstoot van het Belgische wagenpark daalt elk jaar, vooral door de groei van elektrische voertuigen. Dit betekent dat de belasting voor vervuilendere wagens stijgt. In de afgelopen vijf jaar is het VAA-tarief al met 30% gestegen.

In 2025 kan het VAA voor bedrijfswagens met verbrandingsmotoren nog verder stijgen. De uitstoot van benzinewagens zou tegen die tijd rond de 70 g/km liggen en dieselwagens zouden minder dan 60 g/km uitstoten.

Mensen die rijden met een benzinebedrijfswagen hebben de laatste jaren al te maken gehad met hogere belastingen. In de afgelopen drie jaar is het VAA voor een benzinewagen van 40.000 euro al met 40% gestegen, wat neerkomt op 400 euro extra per jaar. In 2025 zou dit nog verder kunnen stijgen.