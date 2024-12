Oeps, een glaasje te veel gedronken op oudejaarsnacht? Zij zorgen ervoor dat je alsnog veilig thuis raakt

Op oudejaarsnacht roept Responsible Young Drivers vrijwilligers op om feestvierders die te veel gedronken hebben veilig naar huis te brengen. Het ongeval van Tom Waes benadrukt opnieuw het belang van verkeersveiligheid en niet dronken achter het stuur kruipen.

Het ongeval van Tom Waes is een pijnlijke herinnering van de gevaren van rijden onder invloed. Waes gaf zelf toe dat hij te veel gedronken had en daarmee een ongeluk veroorzaakte.

Responsible Young Drivers benadrukt dat dit soort incidenten voorkomen kan worden door op tijd een taxi te nemen of, zoals in dit geval, gebruik te maken van de vrijwilligersdienst die de organisatie aanbiedt. Vrijwilligers zijn op oudejaarsnacht beschikbaar tussen middernacht en zes uur ’s ochtends.

De dienst van Responsible Young Drivers is bedoeld voor feestvierders die onverwacht te veel gedronken hebben. "Wie op voorhand weet dat hij of zij gaat drinken, regelt beter een taxi. Het kan altijd gebeuren dat je toch te veel drinkt en daarom zijn wij er."

Vrijwilligers van Responsible Young Drivers rijden in teams van twee: één persoon achter het stuur en de andere volgt in de auto. In de loop van de nacht brengen ze vier tot vijf mensen naar huis. Dit betekent meestal zo’n honderd ritten in totaal. De organisatie richt zich op jongeren tussen de 18 en 29 jaar.

Neem alvast contact op

Meer informatie over de vrijwilligersdienst en hoe je je kunt aanmelden, is te vinden op de website van Responsible Young Drivers: responsibleyoungdrivers.be. Feestvierders die gebruik willen maken van de dienst kunnen het nummer 0902 12345 bellen om hun rit te regelen.