Het schokkende vertrek van Carlos Tavares: Wat speelde er achter de schermen bij Stellantis?

De autosector werd deze week opgeschrikt door het onverwachte vertrek van Carlos Tavares als CEO van Stellantis. Wat aanvankelijk een vriendschappelijke scheiding leek, blijkt in werkelijkheid te berusten op diepgaande spanningen tussen Tavares en de Raad van Bestuur.

Carlos Tavares stond bekend om zijn harde aanpak. Hoewel deze strategie jarenlang indrukwekkende resultaten opleverde, ontstonden er steeds meer spanningen binnen de Raad van Bestuur.

Een ander pijnpunt was het torenhoge salaris van Tavares. Met 36,5 miljoen euro in 2023 was hij de best betaalde CEO in de sector, wat voor grote ergernis zorgde bij aandeelhouders en de Raad van Bestuur.

Elektrische voertuigen

De overstap naar elektrische voertuigen bleek een ander struikelblok. Tavares drong aan op een versnelling van de elektrificatie, met ambitieuze productiequota van 12% tot 21%. Dit stuitte echter op weerstand bij de Raad, die niet klaar was om de traditionele verbrandingsmotoren zo snel af te schrijven in een tijd van economische onzekerheid.

De breuk tussen Tavares en de Raad van Bestuur werd onvermijdelijk toen hij een verzoek om zijn strategie toe te lichten bot afwees. Insiders wijzen erop dat Tavares te veel vrijheid had gekregen en onvoldoende oog had voor interne spanningen, met name in de VS, waar problemen met dealers en toelevering lang onbehandeld bleven.

Ook zijn scherpe kritiek op het Amerikaanse management van Stellantis tijdens het Autosalon in Parijs werd hem niet in dank afgenomen. Die opmerkingen benadrukten volgens insiders de verstoorde samenwerking met belangrijke aandeelhouders zoals de Franse staat en de familie Peugeot.