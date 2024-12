Het einde van een tijdperk: Lewis Hamilton neemt emotioneel afscheid van Mercedes

Na twaalf succesvolle seizoenen komt er een einde aan de samenwerking tussen Mercedes en Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt aankomende zondag in Abu Dhabi zijn laatste race voor het team. Vanaf volgend jaar zal de 39-jarige coureur de kleuren van Ferrari verdedigen.

Lewis Hamilton stapte in 2013 over van McLaren naar Mercedes. Wat volgde, was een ongekende periode van dominantie. “Ik ben vooral heel trots op wat we samen hebben bereikt", zegt Hamilton.

Hamilton bevestigt dat het afscheid niet zonder spanningen verliep. Vooral het moment waarop hij teambaas Toto Wolff informeerde over zijn overstap naar Ferrari, was lastig. “Ik voelde me ongemakkelijk toen ik Toto vertelde dat ik voor Ferrari had gekozen. Een dag later gingen we paintballen, en dat werd best intens."

Het huidige seizoen heeft een zware tol geëist van Hamilton. Hij noemde het één van zijn moeilijkste jaren tot nu toe. “Ik onderschatte hoe emotioneel dit seizoen zou worden. Het voelde alsof ik soms niet de coureur was die ik wilde zijn."

Overstap naar Ferrari

Hamilton heeft voor één jaar, met een optie op verlenging, getekend bij Ferrari. De overstap naar de Scuderia brengt veel vragen met zich mee, waaronder of de veteraan het vuur in zich heeft om bij Ferrari opnieuw het verschil te maken.

Met zijn 40ste verjaardag in zicht is de vraag of Hamilton nog een grote rol kan spelen in de Formule 1. Toch laat de Brit weten dat hij hoopt opnieuw te schitteren in de rode bolide. In Abu Dhabi neemt Hamilton voor de laatste keer plaats in een Mercedes.