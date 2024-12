Dacia van de troon gestoten: dit zijn volgens VAB de gezinswagens van het jaar

VAB heeft voor de 38ste keer de 'Gezinswagen van het Jaar' verkozen, en dit jaar was er een opvallende verandering in de categorieën. De vakjury kwam tot een gezamenlijke keuze op het circuit van Zolder.

Een grote verschuiving vond plaats in de opzet van de wedstrijd. In plaats van de gebruikelijke drie categorieën zijn er nu nog maar twee: één voor gezinswagens tot 25.000 euro en één voor modellen tot 40.000 euro.

Dit besluit leidde tot een opvallend resultaat. Van de 27 deelnemende modellen waren er slechts drie volledig elektrische voertuigen: de Kia EV3, Maxus E Uniq 6 en Smart 3 Pro. Al deze auto's bevonden zich in de duurste categorie.

Een andere factor die meespeelde, was de kilometerkostprijs. VAB rekende deze door in het resultaat, en hieruit bleek dat de hoge energiekosten van elektrische voertuigen hen niet in de top vijf brachten.

Suzuki Swift

De Suzuki Swift, die vorig jaar nog werd geklopt door Dacia, veroverde dit jaar de eerste plaats in de categorie tot 25.000 euro. Het compacte model onderscheidde zich door zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijke eigenschappen.

Skoda Octavia

Voor de categorie tot 40.000 euro werd de winnaar uiteindelijk de Skoda Octavia, die al jarenlang een favoriet is bij gezinnen die op zoek zijn naar een ruime en betrouwbare wagen. Deze wagen biedt een uitstekende mix van ruimte, comfort en technologie.