Campagne tegen rijden onder invloed meteen onder druk na incident met Tom Waes

Op dezelfde avond dat Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) een eindejaarscampagne tegen rijden onder invloed lanceerde, veroorzaakte Tom Waes een zwaar verkeersongeval. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde spreekt van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

De timing van het incident had nauwelijks slechter gekund. Net terwijl de campagne ‘Groot gelijk dat je nuchter rijdt aftrapte’ werd gelanceerd, stapte Tom Waes beschonken in zijn Porsche. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde betreurt het voorval en vreest dat het gedrag van Waes kan bijdragen aan verkeerde voorbeelden. "Mensen kijken naar hem op, maar dit gedrag kan levensgevaarlijke gevolgen hebben", aldus een woordvoerder.

Veel gedronken

Hoewel de resultaten van het bloedonderzoek nog moeten binnenkomen, heeft Waes al toegegeven dat hij te veel had gedronken. Hij hangt een zware straf boven het hoofd en zal waarschijnlijk gedagvaard worden.

“Zijn eigen verklaring dat hij onbegrijpelijk heeft gehandeld, is belangrijk", aldus VSV. “Dit toont aan hoe alcohol je beoordelingsvermogen kan aantasten. Nuchter zou hij waarschijnlijk nooit achter het stuur zijn gekropen.” De verkeersorganisatie adviseert Waes dringend een cursus te volgen om herhaling te voorkomen.

In 2023 werden in Vlaanderen meer dan 24.000 bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol en nog eens 8.488 op rijden onder invloed van drugs. Dat komt neer op gemiddeld bijna 90 vaststellingen per dag. "Deze cijfers tonen aan dat hardnekkige gewoontes moeilijk te doorbreken zijn", zegt Annick De Ridder.

Feestdagen is gevaarlijke periode

Volgens De Ridder is de eindejaarsperiode een gevaarlijke tijd, met tal van feestjes en recepties waar alcohol rijkelijk vloeit. Ze roept bestuurders op om verantwoordelijkheid te nemen. "Een drankje lijkt onschuldig, maar achter het stuur kan het levensgevaarlijk zijn", stelt de minister.