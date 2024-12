Bottas vertelt openlijk over moeilijk jaar en toekomst: "Mijn favoriete moment dit seizoen? Dat het zondag voorbij is"

Met de Grand Prix van Abu Dhabi lijkt een voorlopig einde te komen aan de indrukwekkende Formule 1-carrière van Valtteri Bottas. De 35-jarige Fin blijft echter hopen op een toekomst in de autosport.

In aanloop naar de race in Abu Dhabi vertelde Bottas dat het idee van een afscheid steeds meer begint door te dringen. “Het voelt vreemd, want diep vanbinnen geloof ik niet dat dit gegarandeerd mijn laatste race is."

Toch is het op papier een feit: zijn contract bij Sauber eindigt en er is geen nieuwe deal voor 2025. Dat maakt dit weekend een emotioneel moment voor Bottas, al zegt hij nog niet zeker te weten hoe hij zich na de race zal voelen.

Terugkeer naar Mercedes?

Een terugkeer naar Mercedes, zij het in een reserverol, lijkt het meest realistische scenario. Bottas bevestigt dat hij regelmatig contact heeft met zijn voormalige team, vooral nu Mick Schumacher vertrekt.

“We hebben afgesproken om na de laatste race rustig de mogelijkheden te bespreken. Er zijn geen obstakels en we zijn allebei geïnteresseerd, maar er is ook geen haast", aldus Bottas.

Mocht Abu Dhabi toch zijn definitieve afscheid zijn, dan blikt Bottas zonder veel sentiment terug op dit seizoen. “Mijn favoriete moment dit jaar? Waarschijnlijk zondag, omdat het dan voorbij is."