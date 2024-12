📷 Geluk kan niet op bij Verstappen: na vierde wereldtitel deelt Nederlander alweer fantastisch nieuws

Max Verstappen heeft vandaag op sociale media het prachtige nieuws gedeeld dat hij vader wordt. De regerende Formule 1-wereldkampioen deelde een bericht op Instagram, samen met zijn vriendin Kelly Piquet.

Max en Kelly, dochter van drievoudig Formule 1-wereldkampioen Nelson Piquet en het Nederlandse model Sylvia Tamsma, zijn sinds eind 2020 een koppel. Kelly Piquet heeft al een dochter uit een eerdere relatie met Formule 1-coureur Daniil Kvyat.

Op Instagram plaatsten ze een foto waarop Max zijn hand op de buik van Kelly legt, met de boodschap: "Ons klein mirakel: we kunnen niet gelukkiger zijn dan nu." In de post benadrukken ze hoe blij ze zijn met de komst van hun kind, dat een mix zal zijn van twee wereldkampioenen in de autosport.

In een kort filmpje van Red Bull Racing reageerde Verstappen enthousiast. "Ik ben natuurlijk al een soort van bonusvader, maar ik verheug me er enorm op."

Hoewel Verstappen en Piquet de uitgerekende datum niet bekend hebben gemaakt, zijn ze duidelijk dolgelukkig met het nieuws. Dit goede nieuws komt vlak nadat Max Verstappen zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 behaalde.

Max Verstappen en Kelly Piquet hebben de komende weken drukke tijden voor de boeg, aangezien Verstappen zich voorbereidt op de laatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi. Het stel kijkt alvast uit naar hun nieuwe avontuur als ouders.