Winterklaar: zo beperk je het rijbereikverlies van je elektrische auto

De winter is weer in het land en dat betekent niet alleen koudere temperaturen, maar ook een afname in het rijbereik van je elektrische auto. Gelukkig zijn er verschillende manieren om het verlies aan rijbereik te beperken, zelfs in de koudste maanden van het jaar.

Een van de meest eenvoudige en effectieve manieren om het rijbereik te behouden, is je elektrische auto in een warme omgeving te parkeren. Als je een garage hebt, zet je je auto daar dan altijd binnen. Dit zorgt ervoor dat de batterij minder snel afkoelt. Een andere handige tip is om de voorverwarmingsfunctie van je elektrische auto te gebruiken. Een goed opgewarmde batterij heeft betere prestaties en een groter rijbereik. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de laadtoestand van je batterij. In de winter kun je het beste de batterijlading tussen de 20% en 80% houden. Dit voorkomt dat de batterij te veel wordt belast en draagt bij aan een langere levensduur. Spaarzaam met verwarming De verwarming van je auto is essentieel voor comfort, maar wees er spaarzaam mee. Zet de verwarming liever gericht aan, bijvoorbeeld alleen voor de bestuurder, en maak gebruik van stoelverwarming, omdat dit minder energie verbruikt. Tot slot is het essentieel om de staat van je banden goed in de gaten te houden, vooral in de winter. Te zachte banden kunnen het rijbereik verminderen en leiden tot snellere slijtage.