Waalse landbouwers zorgen voor chaos op snelwegen: blokkades tegen politieke beloftes

Op woensdagavond 4 december blokkeerden een zeventigtal tractoren de autosnelweg E40 ter hoogte van Welkenraedt in de richting van Verviers. De actie werd georganiseerd door Waalse landbouwers, die daarmee hun ongenoegen willen uiten over wat zij zien als een verraad van de politiek.

De demonstratie begon woensdag rond 22.30 uur en zou naar verwachting 24 uur duren. De landbouwers maken duidelijk dat hun protest gericht is tegen de politieke wereld die volgens hen niet de beloften is nagekomen die in februari, tijdens de crisis, werden gemaakt.

De boeren maken zich vooral zorgen over het Mercosur-verdrag, dat het mogelijk zou maken om producten te importeren die niet voldoen aan dezelfde normen als de Belgische. Het verdrag tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen, dat Braziliaanse, Argentijnse, Uruguayaanse en Paraguyaanse producten mogelijkerwijs op de Europese markt zou toelaten, ligt zwaar onder vuur bij de landbouwsector.

Een andere bezorgdheid is de traceerbaarheid van verwerkte producten. Landbouwers wijzen erop dat consumenten vaak niet weten dat het vlees of andere producten die ze kopen, afkomstig kunnen zijn uit landen waar de regels heel anders zijn.

De blokkades op de E40 zijn slechts een deel van een breder protest. Gelijkaardige acties werden uitgevoerd op verschillende locaties in Wallonië. Zo werd de toegang tot de E19/A7 bij Hautrage richting de Frans-Belgische grens geblokkeerd, evenals de weg naar Frankrijk bij de grenspost van Hensies.

In Luik waren er filterblokkades bij de luchthaven van Luik-Bierset. De Waalse landbouwers blijven vastberaden in hun acties en geven niet aan snel op te geven totdat hun eisen gehoord worden.