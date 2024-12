Sainz legt uit waarom hij geen geduld had met Red Bull en uiteindelijk voor Williams koos

Carlos Sainz heeft in de podcast Beyond the Grid aangegeven dat hij geen spijt heeft van zijn beslissing om de situatie bij Red Bull Racing niet langer af te wachten. De Spanjaard werd begin 2024 door Ferrari geïnformeerd dat er geen plek meer voor hem was in het team voor 2025.

Sainz gaf aan dat hij geen spijt heeft van zijn keuze om niet langer te wachten op een aanbod van Red Bull. "Nee, want ik denk niet dat ik bij de situatie bij Red Bull zou passen", verklaarde hij. De Formule 1-coureur benadrukte dat Red Bull al zes maanden de tijd had om hem aan te trekken, maar uiteindelijk voor een andere koers koos. In plaats van zich te richten op een team dat naar zijn gevoel niet bij hem zou passen, besloot Sainz vooruit te kijken en te kiezen voor een andere weg. De reden dat Sainz het idee afwees om te wachten op Red Bull, ligt in het feit dat het team op zoek was naar een bepaalde rijder voor de tweede plek naast Max Verstappen. "Ze hadden een sterke tweede coureur nodig, iemand die geen wrijving zou veroorzaken binnen het team, gezien Verstappen al de duidelijke kopman is", legt Sainz uit. Keuze voor Williams De beslissing om voor Williams te kiezen voelde voor Sainz als de beste optie. "Ik wilde ook rijden voor een team dat me echt wilde. Ze hebben het ongelofelijk goed gedaan, en ik kijk nu gewoon erg uit naar dat project." Hoewel er speculaties waren dat Sainz wellicht een goede kanshebber zou zijn geweest voor een Red Bull-stoeltje, stelt hij dat hij deze gemiste kans niet ziet als een verlies. "Als ik tot december had gewacht, had ik misschien uiteindelijk zonder Formule 1-contract gezeten voor 2025."