Lage-emissiezones werken! Antwerpen en Gent zien spectaculaire verbeteringen

De luchtkwaliteit in Antwerpen en Gent is de afgelopen jaren verbeterd, blijkt uit een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij. De invoering van lage-emissiezones heeft hierbij zeker geholpen.

De studie laat zien dat in Antwerpen de hoeveelheid stikstofdioxiden de afgelopen tien jaar gehalveerd is. In Gent is de hoeveelheid fijnstof tussen de 59 en 70 procent gedaald.

De invoering van lage-emissiezones heeft hierbij geholpen. Er is minder uitstoot van vervuilende stoffen zoals stikstofdioxiden, fijnstof en zwarte koolstof.

Verbeteren luchtkwaliteit

Hoewel de luchtkwaliteit in Antwerpen en Gent verbeterd is, is er nog werk aan de winkel. De Europese Unie heeft plannen om de luchtkwaliteit tegen 2030 verder te verbeteren. De concentratie stikstofoxide moet dan gehalveerd zijn en de hoeveelheid fijnstof moet met 2,5 keer omlaag.

Ondanks de verbeteringen en de strengere toekomstige Europese eisen, heeft de Vlaamse regering besloten om de regels voor de lage-emissiezones in Antwerpen en Gent niet verder te verstrengen. Oorspronkelijk was het plan om vanaf 2026 strengere regels in te voeren, maar dit is uitgesteld. De reden is dat het wagenpark al schoner wordt door meer elektrische auto’s, waardoor er niet meer ingegrepen hoeft te worden.

De goede resultaten moeten echter met enige voorzichtigheid worden bekeken. De studie merkt op dat het afgelopen jaar veel regen en wind had, wat de lucht schoner maakte. Deze weersomstandigheden helpen om vervuiling sneller weg te spoelen. Dit betekent niet dat de lage-emissiezones de enige reden zijn voor de verbetering, maar ze dragen zeker bij aan schonere lucht.