Grote verandering in keuringsregels: krijg je uw auto nog door de keuring?

Sinds 1 december 2024 zijn de regels voor de technische keuring in Vlaanderen veranderd, en in Wallonië zullen de nieuwe regels vanaf januari 2025 van kracht zijn. Het doel is om de procedures te vereenvoudigen en te moderniseren.

In Vlaanderen is er vanaf 1 december 2024 een striktere controle op de staat van de banden. Voertuigen met banden die de wettelijke profieldiepte van 1,6 mm hebben bereikt, krijgen nu een ‘rode kaart’.

Dit betekent dat de auto binnen 15 dagen of uiterlijk twee maanden na de afgifte van de rode kaart opnieuw moet worden aangeboden voor keuring. Als de banden verder zijn versleten, krijgt de bestuurder een rijverbod, waarbij alleen de kortste route tussen het keuringscentrum, de werkplaats en zijn woning mag worden gereden.

Naast de bandenmaatregelen introduceert Vlaanderen een elektronische markering voor banden die aangeeft of ze voldoen aan de Europese veiligheidsnormen. Dit geldt voor voertuigen die na 1 januari 2004 voor het eerst zijn ingeschreven.

Regels Wallonië

In Wallonië gaan de veranderingen in de technische keuringen in januari 2025 van start, maar de focus ligt daar niet op banden. In plaats daarvan wordt het aantal keuringen verminderd voor voertuigen die minder vaak worden gebruikt.

Voertuigen jonger dan 8 jaar en met minder dan 110.000 kilometer hoeven voortaan slechts om de twee jaar gekeurd te worden, in plaats van om de zes jaar of bij 100.000 kilometer zoals voorheen. De huidige situatie zorgt voor onduidelijkheden en maakt het voor automobilisten moeilijker om te begrijpen wat wel en niet is toegestaan voor zowel in Vlaanderen als Wallonië.