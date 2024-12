Franse snelwegen duurder: wat betekent dit voor de Belgische reizigers?

De autovakantie dreigt in 2025 opnieuw duurder te worden voor Belgen. Vanaf 1 februari stijgen de toltarieven op Franse autosnelwegen met gemiddeld 0,92%.

Met naar schatting 29% van de Belgische reizigers als bezoekers behoudt Frankrijk zijn toppositie als favoriete vakantiebestemming. Vergeleken met 18% voor Spanje en 13% voor Italië.

Vanaf 1 februari 2025 worden de toltarieven in Frankrijk met gemiddeld 0,92% verhoogd. Sinds 2020 zijn de tarieven in totaal met bijna 12% gestegen. Zo kost een rit van Parijs naar Marseille nu 68 euro in plaats van 60 euro vijf jaar geleden.

De stijgende kosten in het buitenland maken Belgen er ook meer van bewust hoe uitzonderlijk het is dat de Belgische wegen gratis toegankelijk zijn. Dit kan echter veranderen.

Wegenvignet Vlaanderen & Wallonië

Zowel Wallonië als Vlaanderen overwegen al langer tolheffing of een wegenvignet in te voeren. Vlaanderen heeft concrete plannen aangekondigd om een vignet in te voeren, waarmee bestuurders een vast bedrag betalen voor het gebruik van de wegen.

De mogelijke invoering van een wegenvignet in België wordt gerechtvaardigd door de hoge onderhoudskosten van het wegennet. In Vlaanderen is een budget van 10 miljard euro nodig voor renovaties, terwijl Wallonië uitgaat van een bedrag van 400 miljoen euro.