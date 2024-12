Belg doet schokkende ontdekking na laadbeurt in Frankrijk: "Zo wordt elektrisch rijden wel erg duur"

Elektrisch rijden staat bekend als een milieuvriendelijk en kostenefficiënt alternatief voor traditionele brandstofauto's, maar niet elke laadbeurt is een financieel succes. Dat ondervond Serge Put aan den lijve tijdens een overnachting in Frankrijk.

Tijdens een verblijf in Frankrijk besloot Serge zijn elektrische auto aan een laadpaal bij zijn hotel op te laden. Door technische problemen laadde de auto slechts 11 kWh, goed voor een actieradius van ongeveer 50 kilometer.

Toch was was zijn verbazing groot toen hij de rekening op zijn smartphone zag: 55 euro. “Dat is een euro per kilometer, zo wordt elektrisch rijden wel heel duur", klaagt Serge in Het Nieuwsblad.

Anders dan bij tankstations, waar de prijs per liter zichtbaar is, weet een elektrische-rijder vaak niet op voorhand wat een laadbeurt kost. Dit komt doordat de prijs per laadpaal wordt bepaald door de eigenaar en afhankelijk is van verschillende factoren, zoals het laadvermogen en de laadtijd.

Smappee

Volgens Smappee, een bedrijf dat laadbeheer ondersteunt, rekent Frankrijk niet per kWh maar per minuut laden. De auto van Serge stond 4 uur en 29 minuten aan de laadpaal, wat de hoge kosten deels verklaart.

De Europese Unie neemt stappen om de prijzen aan laadpalen transparanter te maken. Sinds dit jaar moeten nieuwe snellaadpalen de prijzen en het verbruik duidelijk vermelden. Bestaande snelladers krijgen tot 2027 de tijd om aan dezelfde eisen te voldoen.