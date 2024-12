Analisten staalhard voor één rijder: "Past niet bij het niveau van Formule 1"

Sergio Pérez staat onder grote druk om te presteren met oog op zijn toekomst. De geruchten dat Franco Colapinto het plekje van Pérez zal innemen zorgt voor extra druk. Ook in Qatar liep het mis en dus zijn ook de analisten staalhard voor de Mexicaan.

Het gonst al weken van de geruchten over Sergio 'Checo' Perez. Zijn vader ziet in hem nog steeds een potentiële en toekomstige wereldkampioen, maar de resultaten van de Mexicaan zijn al een half seizoen bijzonder tegenvallend te noemen.

Over en sluiten?

Hier en daar wordt gefluisterd dat het na komend weekend in Abu Dhabi simpelweg over en sluiten wordt voor Checo bij Red Bull Racing. Ook in Qatar liep het overigens weer helemaal verkeerd voor de Mexicaan.

De voorbije acht Grote Prijzen sprokkelde hij nog ... twaalf punten. "Dramatisch hé", is Sam Dejonghe zeer duidelijk in The Paddock. Waarop Tom Boonen meteen inpikte: "Straf dat Verstappen op z'n eentje voor een derde plaats in het constructeursklassement, met dezelfde wagen."

Past niet op niveau F1

"Qua snelheid kwam hij opnieuw wat dichter op een snel circuit", aldus Dejonghe opnieuw. "Hoe minder remfases, hoe minder je kan verliezen ..."

"Maar dan heb je die sprintrace-start, dan die spin achter de safety car die toch zijn eigen schuld zou zijn omdat hij de koppeling heeft laten opbranden. Dat past niet bij het niveau van een Formule 1-piloot."