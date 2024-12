📷 Mercedes onthult duurzaam technologisch wonder voor Paus Franciscus

De pausmobiel heeft een nieuwe, duurzame en futuristische versie gekregen. Mercedes heeft in samenwerking met het Vaticaan, een volledig elektrische pausmobiel geleverd die op basis van de nieuwe G-Klasse is gebouwd.

Mercedes en het Vaticaan hebben een lange geschiedenis van samenwerking die al 94 jaar teruggaat. De nieuwe pausmobiel is het resultaat van decennia van samenwerking.

De nieuwe pausmobiel is ontworpen met het oog op de specifieke behoeften van paus Franciscus. De achterbank werd vervangen door een centraal geplaatste, in hoogte verstelbare zetel die draaibaar is. Dit maakt het mogelijk voor de paus om zijn publiek vanuit verschillende hoeken aan te spreken.

Uniek ontwerp

De pausmobiel heeft een uniek ontwerp, waarbij het dak ter hoogte van de B-stijl is verwijderd om het profiel van de auto te verfrissen. Bij slechte weersomstandigheden kan een apart hardtopdak de inzittenden beschermen.

De linkerachterdeur werd volledig verwijderd en opnieuw opgebouwd uit één stuk, naadloos in de carrosserie gelast. De rechterachterdeur heeft zijn scharnieren naar de andere kant verplaatst, een uniek uiterlijk van het voertuig benadrukt.

De pausmobiel is niet alleen een technologisch hoogstandje, maar ook een belangrijk symbool voor het komende jubileum in 2025. Paus Franciscus kan het voertuig gebruiken tijdens de grote viering, waarbij miljoenen pelgrims in Rome worden verwacht.