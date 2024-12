VRT neemt ferm standpunt in na ongeval Tom Waes

Opschudding in Antwerpen vrijdagnacht. Daar raakte Tom Waes betrokken in een zwaar verkeersongeluk met zijn Porsche. Waes is een grote Porscheliefhebber, maar zou boven zijn theewater geweest zijn. Hij geeft nu zelf ook toe dat hij wat gedronken had.

Zijn liefde voor Porsche heeft Tom Waes op vrijdagnacht echter bijna het leven gekost, want de 56-jarige man heeft een zwaar verkeersongeval gehad met zijn geliefde wagen. Het ongeval gebeurde aan de Kennedytunnel op de Antwerpse ring. Precieze oorzaken of redenen zijn er nog niet gegeven, maar er waren op dat moment wegenwerken aan de gang. Waes knalde met zijn Porsche tegen een botsabsorbeerder. Dat gebeurde rond 1 uur 's nachts. Waes dronken? Waes gaf toe dat hij gedronken had, ondertussen heeft de VRT aangegeven dat ze nog geen beslissing over hem willen nemen. Tom Waes heeft een exclusiviteitscontract bij de VRT. Dat levert hem jaarlijks 1 miljoen euro bruto op, weet Het Laatste Nieuws. Daartoe moet hij ook een voorbeeldfunctie hebben, dus komt dat nu mogelijk in het gedrang. "Wat Tom Waes heeft gedaan, kan écht niet. Onze schermgezichten hebben ook op dat vlak een voorbeeldfunctie. We verwachten dat Tom zijn verantwoordelijkheid neemt en vinden het belangrijk dat hij zelfinzicht toont", aldus de VRT. Komen er gevolgen voor Waes? "Het is nog te vroeg om daarover te communiceren. We gaan dat de komende dagen rustig bekijken", aldus VRT-woordvoerder Yasmine Van der Borght.