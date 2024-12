'Tom Waes geeft toe en spreekt over een grote, onbegrijpelijke fout'

Opschudding in Antwerpen vrijdagnacht. Daar raakte Tom Waes betrokken in een zwaar verkeersongeluk met zijn Porsche. Waes is een grote Porscheliefhebber, maar zou boven zijn theewater geweest zijn. Hij geeft nu zelf ook toe dat hij wat gedronken had.

Tom Waes is een groot liefhebber van wagens, van oude wagens en van oldtimers. En ook Porsches zijn van hem een grote passie. In tv-programma Tomtesterom wijdde hij ooit zelfs een aflevering aan oldtimers, om maar te zeggen hoe groot zijn liefde is. Waes onder invloed? Zijn liefde voor Porsche heeft hem op vrijdagnacht echter bijna het leven gekost, want de 56-jarige man heeft een zwaar verkeersongeval gehad met zijn geliefde wagen. Het ongeval gebeurde aan de Kennedytunnel op de Antwerpse ring. Precieze oorzaken of redenen zijn er nog niet gegeven, maar er waren op dat moment wegenwerken aan de gang. Waes knalde met zijn Porsche tegen een botsabsorbeerder. Dat gebeurde rond 1 uur 's nachts. Waes spreekt over onbegrijpelijke fout De brandweer moest het dak van de Porsche openknippen om Waes te kunnen bevrijden. Tom Waes is gelukkig ondertussen bij bewustzijn, maar zou ondertussen al hebben toegegeven dat hij had gedronken. De televisiemaker spreekt in Het Laatste Nieuws over een grote, onbegrijpelijke fout. Bronnen en filmpjes vanuit het café waar hij het laatst gezien was spreken over een gelijkluidend verhaal volgens de krant.