Tom Boonen is wel héél ferm: "Dan is het koersvervalsing"

Over de Grote Prijs van Qatar was er deze week opnieuw heel veel te doen. Zo was er onder meer veel te doen over een straf voor Lando Norris, die door een Stop & Go-penalty een tweede plaats zag verloren gaan.

In Abu Dhabi staat er nog wat op het spel voor Lando Norris. De kloof met Charles Leclerc is sinds de Grote Prijs van Qatar nog amper acht punten. McLaren zag Ferrari dan weer tot 21 punten naderen.

Nog spanning in Abu Dhabi

Met 'dank' dus aan de straf die Norris kreeg, want zonder die straf leek Norris op weg naar een tweede plaats. Dan waren de doelstellingen voor McLaren en Norris bijna zo goed als zeker gehaald.

"Het is volgens de regels", aldus Sam Dejonghe in The Paddock. Waarop Tom Boonen meteen inpikte: "Het is echt dubbel, want het is toch wel zwaar. De ogen van Norris waren niet op de vlaggen gericht. Het is een fout die kan gebeuren."

Te zware straf?

Het leverde een moeilijke discussie op, want Verstappen meldde het gegeven aan zijn ploeg en de stewards grepen in. Ergens is het volgens de analisten misschien goed om het misbruik van gele vlaggen te gaan tegenwerken.

"Ik vind het zwaar om daarop iemand zijn wedstrijd te vergallen. Geef dan vijf seconden straf of zo", aldus nog Boonen. "Nu kan het nog spannend worden. Als er in Abu Dhabi iets gebeurd, dan is het eigenlijk koersvervalsing wat er in Qatar is gebeurd."