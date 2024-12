Tom Boonen houdt zicht niet in en laat zich stevig uit over Max Verstappen

Van alle autoliefhebbers is Tom Boonen misschien wel een van de bekendste. De wereldkampioen wielrennen van Madrid is al jaren aan het knallen op het autocircuit. En of hij genoot van de werelditel van Max Verstappen in de Formule 1?

Tom Boonen was te gast in The Paddock en sprak er over de vierde wereldtitel van Max Verstappen dit seizoen. Hij steekt zijn lof daarbij zeker en vast niet odner stoelen of banken.

Verstappen leeft ervan?

"Neen, het is absoluut niet zomaar een wereldtitel. Ik heb Brazilie gezien ... We kennen hem allemaal, hij leeft op van zo'n omstandigheden. In het midden van het seizoen was het even zoeken."

"De voorbije jaren was Red Bull heel dominant, dus was het wel even frustrerend toen ze niet meteen een oplossing vonden. Maar Max Verstappen heeft het tijd ook opnieuw kunnen doen keren."

Kracht teruggevonden

"Hij heeft de kracht teruggevonden. Nu is de druk eraf en dan zie je hem heel ontspannend rondrijden en dan is hij op zijn best." Nochtans was het in Qatar ook opnieuw een heel moeilijk weekend.

In de sprintrace kwam Verstappen er niet aan te pas, enkele uren later rijdt hij het snelste rondje ooit in Qatar. "Ze hebben er flink wat werk mee gehad in het weekend, pikte ook Sam Dejonghe in over de zaak.