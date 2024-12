Start de motoren: Stoffel Vandoorne klaar voor de start van nieuw wereldkampioenschap

Het is alweer maanden geleden dat Stoffel Vandoorne nog eens in de Belgische media verscheen. Toen was het met het einde van het seizoen in de Formule E. Toch zit Vandoorne ook ondertussen niet stil. Dit weekend begint er namelijk alweer een nieuw seizoen in de Formule E.

Stoffel Vandoorne eindigde half juli het seizoen in de Formule E op een tiende plaats met 61 punten. Niet slecht, maar ook niet super nadat hij eerder al streed voor het allerhoogste.

Na twee jaar kwam er een einde aan zijn verbintenis bij DS Penske. Vandoorne werd voor het volgende seizoen snel gelinkt aan een overstap naar Maserati.

Dit weekend start van het kampioenschap

Ondertussen kluste de Belg bij als reserverijder bij Aston Martin in de Formule 1. Een terugkeer naar die klasse lijkt er niet meteen in te zitten als vaste rijder en dus werd de deal met Maserati beklonken.

🔵I’m in blue! First day of official testing about to kick off with @maseratimsg ! pic.twitter.com/MlmtDJylDk — Stoffel Vandoorne (@svandoorne) November 5, 2024

Dit weekend wordt in Sao Paulo het seizoen in de Formule E op gang geschoten. Er zijn zestien rondes op tien verschillende circuits en de finale staat op het programma op 26 en 27 juli met een dubbele ronde in Londen.

Vorig jaar werd Pascal Wehrlein wereldkampioen in de klasse. Hij is ook dit seizoen een van de favorieten. Ook Vandoorne zelf lijkt er zin in te hebben.