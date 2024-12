Politierechter komt met stevig voorstel in nasleep ongeval Tom Waes

Het zware ongeval van Tom Waes heeft een en ander losgemaakt. Volgens de politierechters moet er dringend een oplossing komen. Zij pleiten voor een alcoholslot in elke nieuwe wagen.

Een maand geleden was er na een dodelijk ongeval in Diepenbeek ook al een probleem rond het alcoholslot. "Sommige politierechters leggen een alcoholslot niet op omwille van de kosten."

Politierechters op de barricades

"Mensen die meermaals betrapt worden met meer dan 1,2 promille in het bloed krijgen het wel verplicht", aldus Gunther Bauer van verkeerinstituut VIAS toen in Het Nieuwsblad. "Je hebt natuurlijk geen rijbewijs nodig om een auto te starten."

Politierechter Theo Wilsens kaart aan dat de periode te lang duurt tussen de uitspraak en het moeten installeren van het slot. "We roeien met de riemen die we hebben, maar ondertussen kan een bestuurder wel nog ongestraft rondrijden."

Verplicht alcoholslot?

Nu gaan de politierechters nog verder, bij monde van Koen Willebrords: "Er is al vanalles geprobeerd qua straffen, maar het middel bij uitstek is het alcoholslot. Zoals er ooit een verplichting is gekomen op de veiligheidsgordels ooit."

"Het kost geld, dat klopt. Maar het is zoals de sociale zekerheid waar iedereen voor elkaar zou betalen", klinkt het nog bij VTM. De kosten zouden wel tot zo'n 1500 euro kosten.