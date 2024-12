Pijnlijk: Belgisch bedrijf moet doelstelling ernstig bijvijzelen

Het Belgische X-Fab had hele wilde plannen. Het bedrijf dat chips maakt voor de auto-industrie moet de omzetdoelstellingen nu gaan bijschaven. Het wordt met liefst vier jaar uitgesteld, zo blijkt.

X-Fab is een zusterbedrijf van Melexis. Het is voor een kwart in handen van ondernemer Roland Duchâtelet, die we nog kennen van bij STVV en Standard.

Doelstelling richting 2030 opgeschoven

Topman Rudi De Winter en Melexis-voorzitter Françoise Chombar bezitten samen eveneens een kwart. Het Maleisische overheidsfonds Sarawak Technology Holdings heeft een minderheidsbelang.

Het plan was om in 2026 een omzet van 1,5 miljard dollar te draaien. X-Fab geeft nu aan dat die doelstelling wellicht pas in 2030 zal gehaald worden. Dat weet alvast De Tijd te melden.

Slinkende markt voor elektrische wagens

Een grote verrassing is het niet dat de doelen zijn bijgesteld/uitgesteld. De slinkende markt voor elektrische wagens heeft een grote impact op de hele zaak, want X-Fab is voor meer dan de helft van zijn omzet afhankelijk van de autosector.

X-Fab mikt voor dit jaar op een omzet van 860 tot 880 miljoen dollar, terwijl het eerder was uitgegaan van een omzet tussen 900 en de 970 miljoen dollar. Dit jaar zakte het aandeel met meer dan 50 procent, maar de bijstelling van de doelstellingen doet de investeerders wel deugd.