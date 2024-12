Organisator hakt knoop door: geliefde race vanaf 2027 van de kalender

Slecht nieuws voor Max Verstappen en in het bijzonder zijn Nederlandse fans. De GP van Nederland blijft nog enkele jaren op de F1-kalender, maar daarna is het over en sluiten.

De Formule 1 had met de GP van Nederland een overeenkomst bereikt om hun samenwerking tot 2026 te verlengen. Als gevolg zal deze race zeker tot en met 2026 deel blijven uitmaken van de Formule 1-kalender. De GP van Nederland gaat door op het circuit van Zandvoort.

Sinds 2021 op de kalender

In 2021 ging daar voor het eerst in decennia opnieuw een race door in de koningsklasse van de autosport. De populariteit van Max Verstappen heeft er zeker iets mee te maken dat de F1 lonkte naar een terugkeer naar Nederland.

Na 2026 is het echter opnieuw over en sluiten voor de GP van Zandvoort, want er is besloten om het contract niet nog een keertje te verlengen. Vanaf 2027 dus geen GP van Nederland meer.

Nog twee kansen voor Verstappen

"Er lagen diverse opties op tafel om door te gaan. We konden rouleren met andere circuits en er waren ook mogelijkheden om jaarlijks door te gaan. We hebben veel afwegingen gemaakt en dit is de uitkomst. Het is onze keuze", vertelt racedirecteur Robert van Overdijk aan de NOS.

Max Verstappen reageerde ook al. "Nog twee kansen om te winnen in Nederland", reageerde die. We zullen Zandvoort missen, maar wie weet in de toekomst ...