📷 Lewis Hamilton komt op sociale media met zeer bijzondere foto om afscheid te vieren

Na dit weekend komt er een einde aan een langdurige en succesvolle samenwerking tussen Lewis Hamilton en Mercedes. De zesvoudig wereldkampioen vertrekt naar Ferrari, maar zijn afscheid bij het team van Mercedes lijkt allesbehalve feestelijk te verlopen. Al is er ondertussen toenadering.

De afgelopen weken zijn geen hoogtepunt geweest voor Lewis Hamilton. In de GP van Qatar had de Brit een matige race en eindigde uiteindelijk buiten de punten na een reeks tegenslagen.

Hamilton zelf gaf aan weinig verwachtingen te hebben voor de race in Abu Dhabi, die zijn laatste voor Mercedes zal zijn. "Ik verwacht niet dat het veel beter wordt dan de afgelopen weekenden", gaf hij eerlijk toe.

Hamilton zelf gaf aan dat de afgelopen races een 'rollercoaster aan emoties' waren. In Qatar overwoog hij zelfs zijn auto in de pitbox te parkeren, maar hij besloot toch de race af te maken. Anders had hij mogelijk een gridstraf gekregen.

Einde van een tijdperk

Toch wil hij afscheid nemen in stijl. Op zijn sociale media maakte hij van zijn profielfoto de foto waar het voor hem allemaal mee begon bij zijn debuut bij Mercedes.

Daarna volgden heel veel wereldtitels, diverse overwinningen en podiumplaatsen en een dikke 250 races voor Mercedes. Het einde van een tijdperk wordt het dus zeker en vast.