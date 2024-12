📷 De nieuwe Jaguar ziet er wel héél bijzonder uit ... zonder achterruit

Hebt u de nieuwe Jaguar 00 al gezien? Zoneen, dan zal u mogelijk een verrassing te wachten staan. Want het is wel een héél speciaal model. Eentje zonder achterruit ook, wat toch wel wat wenkbrauwen doet fronsen.

Jaguar heeft in Miami zijn nieuwe elektrische auto type 00 onthuld. Het meest opvallende is het gebrek aan achterruit, al zouden er wel achteruitkijkcamera's geïnstalleerd zijn in de wagen.

Op die manier kan je via scheren in het interieur wel een beeld zien van wat er achter je kan gebeuren. Maar het is en blijft wel opnieuw een stijlbreuk met het verleden, zeker ook gezien de opvallende kleuren.

Roze of blauw?

Er komt dan ook de nodige kritiek op de zaak vanwege de supporters van de Jaguar-auto's. Zij zien de vele veranderingen met lede ogen aan.

Volgens Het Laatste Nieuws is het niet de eerste controverse: in november was er ook al controverse toen hij een reeks drastische veranderingen introduceerde, waaronder een nieuw design en logo, geschreven als JaGUar.

Voor meer dan 120.000 euro zal je vanaf 2026 de nieuwe wagen op de kop kunnen tikken. Die zal in Miami-roze of Londen-Blauw te koop zijn. Ook dat is heel bijzonder.