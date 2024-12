Zware straffen voor twee jongelingen die ambulance ontvreemden voor joyride

Weet u nog het verhaal van begin september, toen twee jongemannen er met een ambulance vandoor gingen voor een drieste joyride? Wel: de twee hebben ondertussen hun zware straffen gekregen.

Jean Perez C. (21) en Ioannis V. (22). Dat waren de jongelingen die in september in Antwerpen een ambulance wisten te stelen om er vervolgens een joyride mee te gaan ondernemen.

18 maanden cel

Een oudere vrouw was gevallen en daardoor moest de ambulance met hoogdringendheid naar de vrouw komen. Een groepje jongeren zag de ambulance staan en vond er niet beter op dan er met de ambulance vandoor te gaan.

Ze begonnen aan een joyride voor een aantal honderden meters, maar werden door een dashcam vrij snel gevat. Die beelden waren heel erg bijzonder te noemen, maar een en ander had veel slechter kunnen aflopen.

Gevaarlijke joyride

Een ambulance stelen die is uitgereden is namelijk nooit een goed idee. Als de vrouw bijvoorbeeld was overleden door het gebrek aan hulp, dan hadden de twee jongelingen een nog veel zwaardere straf kunnen krijgen.

Nu zijn ze veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden effectief en 800 euro boete. In de rechtbank toonden de twintigers berouw voor hun roekeloze gedrag, weet Het Laatste Nieuws te melden. Perez C. moet nog voor de politierechter verschenen voor een aantal andere inbreuken.